Sergen Yalçın'dan Sivasspor maçı sonrası taç itirafı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçında atılan ilk goldeki tartışılan pozisyon hakkında açıklamalarda bulundu.

28 Aralık 2020 Pazartesi - 21:40
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Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Sergen Yalçın şu sözleri kullandı;
 
90 dakikanın tamamı için oyuncularıma teşekkürler, çok sağlam durup doğru oynayan bir Beşiktaş vardı. Performanslar gayet iyiydi. Yılı galibiyetle noktaladık, zor müsabakaydı. Sivasspor ligimizde önemli ve birçok sorunu atlatmış bir takım. Rıza Hoca'ya başarılar. Bizi hedefte tutan bir galibiyet oldu. Performansa bakarsak yarışmacı takım pozisyonunda tutan ve puan beklentimize doğru ulaştırmaya devam etti bu sonuç
 
'SIKINTI OLABİLİR DEDİ'
 
Oyun içi organizasyondan çok memnunum. İyi bir galibiyet oldu. İnşallah böyle devam ederiz. Vida 20. dakikada değiştirin dedi. Doktorumuz da koronadan yeni çıktı bir sıkıntı olabilir dedi, biz de tekrar işaret gelince çıkardık. Önümüzdeki maçları tekrar etkileyeceğini sanmıyorum.
 
'BEN DE ÇIKTI GİBİ GÖRDÜM'
 
Pozisyon taç olabilir, olmayabilir, 90-95 dakika oyun oynanıyor, penaltı vermiş değil hakem. İzdüşümü falan diyorlar ben anlamıyorum. Çıkmış da olabilir, ben de çıktı gibi gördüm ama önemli olduğunu düşünmüyorum. Antalyaspor maçında benzer şekilde gol yedik.
 
'MERAKLILAR 10 KİŞİ OLAYLARINA'
 
Bir tane taca bağlayamazsın oynanan oyunu ve skoru. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık rakip de 10 kişi kalınca. Zaten arkadaşlar söylerler onu, meraklılar 10 kişi olaylarına.

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