Sergen Yalçın'dan sonra Salih Uçan şoku!

Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Salih Uçan'ın Sergen Yalçın krizinden etkilendiği ve bu anlaşmayı askıya aldığı belirtildi.

22 Haziran 2021 Salı - 13:07
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HALA İMZALAR ATILMADI
 
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan'la her konuda anlaştı. Başkan Çebi ile Salih'in Bodrum'da yaptığı görüşmenin üzerinden neredeyse 15 gün geçmesine rağmen henüz imzalar atılmadı.
 
SALİH UÇAN'DAN SERGEN YALÇIN ŞARTI
 
Salih Uçan'ın başkan Ahmet Nur Çebi'ye, Beşiktaş'ta oynamak için Sergen Yalçın şartını koştuğu öne sürüldü.
 
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a göreve devam etmeme kararının ardından Salih Uçan transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla bekleniyor.
 
(Fotomaç)

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Etiketler: salih uçan beşiktaş
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