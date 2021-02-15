Sergen Yalçın'dan VAR'a yaylım ateşi! 'Gitsin çay içsinler'

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş 'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Cenk için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Giderken camiasına büyük maddi katkı yapmış bir oyuncu. İnşallah şimdi bize, sezon sonunda da milli takımımıza önemli bir katkı yapar."

"Son haftalarda çok net goller kaçırıyoruz. Biraz rahat davranıyor oyuncularımız. Daha erken bitebilecek bir maçtı. Rakiplerimizin kazandığı haftada, 3 puan çok önemliydi."