Sergen Yalçın'dan VAR'a yaylım ateşi! 'Gitsin çay içsinler'

3-0 biten Gençlerbirliği galibiyetinden sonra oldukça sinirli olduğu gözlemlenen Sergen Yalçın VAR'a çattı.

15 Şubat 2021 Pazartesi - 19:12
İLGİLİ HABERLER
Güntekin Onay Süper Lig'in en iyi iki orta sahasını açıkladı! Cenk Tosun çok iddialı: Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim Fenerbahçe'den sonra bir gönderme de Beşiktaş'tan Ghezzal'ın sakatlık açıklaması Beşiktaş taraftarlarını... Beşiktaş Gençlerbirliği'ni rahat geçti!

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
 
"Cenk için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Giderken camiasına büyük maddi katkı yapmış bir oyuncu. İnşallah şimdi bize, sezon sonunda da milli takımımıza önemli bir katkı yapar."
 
"Son haftalarda çok net goller kaçırıyoruz. Biraz rahat davranıyor oyuncularımız. Daha erken bitebilecek bir maçtı. Rakiplerimizin kazandığı haftada, 3 puan çok önemliydi."
 
"Hakemlerle ilgili çok konuşuyormuşum, evet konuşuyorum. Lig ve Konya maçında verilmeyen penaltılara bakın, ondan sonra siz karar verin. VAR'daki arkadaşlar çay, kahve içsin, biz ligde ve kupada elenelim, böyle mi olsun? Böyle olmayacak!"

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: sergen yalçın var beşiktaş gençlerbirliği
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Önce Eljif ile Vedat Muriç şimdi de Altay Bayındır! Rekor bonservis... Önce Eljif ile Vedat Muriç şimdi de Altay Bayındır! Rekor bonservis...
Bu 8 yıldız Galatasaray'ın geleceğini kurtaracak! En düşük bonservis 20 milyon euroBu 8 yıldız Galatasaray'ın geleceğini kurtaracak! En düşük bonservis 20 milyon euro Erol Bulut tek tek isim verdi! Fenerbahçe'de 4 ayrılık varErol Bulut tek tek isim verdi! Fenerbahçe'de 4 ayrılık var Gökhan Gönül'den radikal karar! Futbolu bırakma kararı aldı...Gökhan Gönül'den radikal karar! Futbolu bırakma kararı aldı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.