Sergen Yalçın'dan yönetime sert gönderme! 'Beni rahatsız ediyor'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor 'u penaltılarla eleyen Beşiktaş 'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Büyük bir ihtimal oynamayacak"



"Montero değnekle yürüyordu. Büyük bir ihtimalle hafta sonu oynamayacak. Fakat önemli değil, illa birileri oynar."

"Penaltı şans işi, şans bize güldü"





"Çeyrek finale yakışır maç oldu. tek taraflı bir oyun oynandı, çok daha erken bitirmeliydik. Şanssızlık var, üretiyoruz ama sonuçlandırmada problem yaşıyoruz. Bu kadar pozisyon bulduğunuz maçta bir gol atmak mantıklı değil. Penaltı şans işi, şans bize güldü."

"Beni rahatsız ediyor"



Yalçın, Başkan Çebi'nin sözleriyle ilgili olarak, 'Hoca istediği kadar bu kulüpte devam eder' sözleri beni rahatsız ediyor. Bu işler karşılıklı, büyük kulüplerde kontratlar böyle yapılmıyor" dedi.

"Biz buradayız. Zor şartlarda geldik, zor şartlarda çalıştık. Birçok problem var ama oyuncularımızla üstesinden geldik. İnşallah lig bitene kadar üstesinden geliriz. Türkiye'de uzun vadeli plan yapmak sağlıklı değil. Camia ve taraftar istediği sürece burada oluruz"

Yalçın, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çeyrek finale yakışacak düzeyde bir futbol oynandığını dile getirdi.

Her iki takımın oyuncularını gösterdikleri performans nedeniyle tebrik eden Sergen Yalçın, şunları kaydetti: