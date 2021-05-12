Sergen Yalçın Göztepe maçı öncesi kötü haberi verdi

Fatih Karagümrük'e evinde 2-1 kaybederek büyük bir şok yaşayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 'Göztepe maçında Aboubakar yok' dedi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba - 0:17
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Hesapta olmayan bir maç kaybettiklerini ifade eden Sergen Yalçın, "Üzgünüz. Hesapta olmayan bir maç kaybettik. Oynanan oyun, beklediğimiz gibi olmadı. Kazanmak istiyorduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kazanma ihtimalimiz yüksek diye düşünürken kalemizde 2'nci golü gördük. 2'nci golü yiyip kaybetmek bizi çok üzdü. Artık son maça bakacağız. Galatasaray ile aynı puandayız. Cumartesi günü hep beraber neler olacağını göreceğiz. Kader, kısmet. Sezon başından beri çok mücadele ettik, uğraş verdik. Umarım hafta sonu hakkımızda hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.
 
"ABOUBAKAR, GÖZTEPE MAÇINA YETİŞMEZ"
 
Göztepe maçı öncesinde sakat oyuncular hakkında bilgiler veren Yalçın, "Aboubakar yetişmeyecek. Cezalı Atiba dönecek. Belki Gökhan Töre dönebilir. Oğuzhan antrenmanlara başladı ama maç oynayacak durumda olduğunu düşünmüyorum. 3 tane sezonu kapatan oyuncumuz var. Ljajic'in durumu yarın belli olur. Cumartesi günü çıkıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur" şeklinde konuştu.

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Etiketler: aboubakar sergen yalçın beşiktaş
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