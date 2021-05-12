Sergen Yalçın Göztepe maçı öncesi kötü haberi verdi

"ABOUBAKAR, GÖZTEPE MAÇINA YETİŞMEZ"



Göztepe maçı öncesinde sakat oyuncular hakkında bilgiler veren Yalçın, "Aboubakar yetişmeyecek. Cezalı Atiba dönecek. Belki Gökhan Töre dönebilir. Oğuzhan antrenmanlara başladı ama maç oynayacak durumda olduğunu düşünmüyorum. 3 tane sezonu kapatan oyuncumuz var. Ljajic'in durumu yarın belli olur. Cumartesi günü çıkıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur" şeklinde konuştu.