Sergen Yalçın'ı bunalımdan çıkaracak iki oyuncu

Ligde kötü günler geçiren Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Hasic'ten patlama bekleniyor.

15 Ekim 2020 Perşembe - 12:03
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın önümüzdeki dönemde kanat oyuncularından daha fazla verim almayı planlıyor. Siyah-beyazlı çalıştırıcı kanatlarda görev yapan futbolcuların asist ve gol olarak çok daha yüksek sayıda takıma skor katkısı vermesini istiyor.
 
Kartal bu sezon kanatlarda Gökhan Töre ve Rachid Ghezzal'ı kadrosuna katarken, Ajdin Hasic de takıma geri döndü. Yetersiz performansı yüzünden Jeremain Lens'i kadro dışı bırakan siyah-beyazlılar, Tyler Boyd'u Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen resmi listeye yazmadı. Bu listede 14'ü yabancı, 15'i Türk toplam 29 futbolcu yer aldı.
 
BEŞİKTAŞ'TA İKİNCİ TERCİH GÖKHAN VE HASİC
 
Teknik patron Sergen Yalçın'ın elinde şu an 3 sağ kanat, 1 sol kanat oyuncusu bulunuyor. Sağda Ghezzal, Gökhan ve Hasic, solda ise sadece N'Koudou bulunuyor. Sağ kanatta yeni transferler Rosier ve Ghezzal'ı düzenli olarak kullanmaya karar veren Sergen Yalçın, ihtiyaç halinde bu bölgede Gökhan ve Hasic'e de şans tanıyacak.
 
GÖKHAN TÖRE JOKER GİBİ
 
Sol kanatta ise normal şartlarda N'Sakala ile N'Koudou'nun yer alması planlanıyor. Ancak N'Koudou'nun sık sık sakatlık problemi yaşaması nedeniyle Sergen Yalçın'ın bu bölgede alternatif isimlere de şans tanıması gerekecek. Yalçın'ın, N'Koudou'nun durumuna göre Gökhan Töre'yi sol kanatta kullanmayı düşündüğü belirlendi.
 
Her iki kanatta da görev yapabilen Gökhan özelikle Slaven Bilic döneminde sol kulvardaki performansıyla öne çıkmıştı. Sergen Yalçın'ın, Gökhan'ın yeterince skor katkısı yapamaması halinde sol kanatta Hasic'i de deneyeceği vurgulandı.
 
(Fanatik)

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Etiketler: sergen yalçın gökhan töre hasic
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