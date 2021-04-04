Sergen Yalçın'ı çıldırtan karar! O sözleri herkes duydu...

Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Kasımpaşa ’ya konuk olan lider Beşiktaş 'ta Sergen Yalçın, ikinci yarıda yaşanan bir pozisyonun ardından kırmızı kart beklerken hakem Halil Umut Meler kararını değiştirmedi.

Karşılaşmanın tek golünü atan ve 60. dakikada sarı kartı bulunan Aytaç Kara'nın Necip Uysal 'a yaptığı faul sonrası siyah-beyazlılar kart bekledi.

Maçın hakemi Halil Umut Meler, siyah beyazlıların itirazlarına kulak asmasken bu pozisyonun 6 dakika sonrası Aytaç, Teknik Direktör Şenol Can tarafından oyundan alındı. Aytaç Kara kenara gelirken oyuna Kristijan Bistrovic dahil oldu.

Karara tepki gösteren Sergen Yalçın, Aytaç'ın oyundan alınmasının ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can’a dönerek "Hocam hakemler yapamadı, sen yaptın. Tebrik ederim." ifadelerini kullandı.