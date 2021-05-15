Sergen Yalçın: İçimizde garip bir heyecan var

"İçimizde garip bir heyecan var. Uzun ve değerli bir sezonun final müsabakasını oynayacağız. Seyirci yokluğu, pandemi, sakatlıklar, birçok şey ile uğraştık. Buraya kadar geldik. Gelmesini becerdik. Camiamız, sezon boyunca bize güvendi. Biz de sezon başından beri o inancı ve güveni boşa çıkarmamak için çok uğraştık. Her şeyimizi bıraktık, tüm konsantrasyonumuzu buraya verdik. Oyuncularımızla beraber savaştık. Kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Gerisi nasip."