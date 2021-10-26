Sergen Yalçın ile Fatih Terim'i güldüren diyalogu ortaya çıktı

Beşiktaş - Galatasaray derbisinden önce Sergen Yalçın ile Fatih Terim'in güldüren diyalogu ortaya çıktı.

26 Ekim 2021 Salı - 10:07
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Süper Lig'in 10. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında 2-1 mağlup etti. 
 
Karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın arasında güldüren bir diyalog yaşandı. Sergen Yalçın maçın ardından yaptığı açıklamada "Fatih Hoca antrenörlüğümü yapmış biri. Kendisini çok severim, saygı duyarım. Rakip olabiliriz ama sevgimiz, saygımız hocamıza karşı eksilmez. Kendisi Türkiye'nin en deneyimli, en başarılı teknik direktörü. Onun yakaladığı başarıları belki hiçbir hoca yakalayamayacak. Biraz oyunla ilgili, biraz da Avrupa'daki durumla ilgili konuştuk. Aldığımız sonuçları konuştuk, oyunla ilgili bize bazı bilgiler verdi." ifadelerini kullandı.
 
Maç öncesi görüntülerde Sergen Yalçın'ın Fatih Terim'e "Hocam hava çok soğuk ya" dediği görüldü. İkili kısa süre sohbet ettikten sonra yedek kulübelerine çekildi.

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Etiketler: sergen yalçın fatih terim
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