Sergen Yalçın'ın aklı hala o pozisyonda! 'Penaltımız verilmedi'

Başakşehir'i 3-2'lik skorla deviren ve liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Rafael - Larin pozisyonuna tepki gösterdi.

14 Mart 2021 Pazar - 9:33
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Locadan seyrettiği karşılaşmanın ardından yöneticilerle bir araya gelen siyah-beyazlı teknik adamın, “Maçı kazandık ama verilmeyen penaltı gelecek haftalar için beni tedirgin etti. Ceza alanı içinde topla en çok buluşan takımız ancak VAR’dan hiç penaltı alamıyoruz” dediği belirlendi.
 
Lider Beşiktaş’ın önceki akşam Başakşehir’i 3-2 yendiği maçı cezası yüzünden locadan izleyen Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmadan sonra yöneticiler ve yardımcılarıyla bir araya geldi. Hem müsabakayı hem de hakemlerin performansını değerlendiren Yalçın’ın çarpıcı tespitlerde bulunduğu öğrenildi.
 
İlk olarak Başakşehir karşısında elde edilen kritik galibiyet ve şampiyonluk yarışıyla ilgili düşüncelerini paylaşan siyah-beyazlı hocanın, “Bu dönemde iyi oynamaktan öte kazanmak önemli. En kritik üç maçtan ilkini kazandık. Sırada kupadaki Başakşehir ve ligde Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlar var. Milli araya bu iki maçı kazanarak girersek, önümüzü çok daha net görürüz. Ancak daha birçok zorlu maça çıkacağız. Takipçilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray ciddi ve iddialı takımlar. Bence bu yarış sezon sonuna kadar devam eder” diye konuştuğu aktarıldı.
 
‘Net bir penaltıydı’
 
Sergen Yalçın’ın, hakem Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu’nun, 60. dakikada Larin’in Rafael tarafından düşürüldüğü pozisyona penaltı kararı vermemelerine tepki gösterdiği de ifade edildi.
 
Pozisyonun net bir penaltı olduğunu dile getiren Sergen Yalçın’ın, “Maçı kazandık ama verilmeyen penaltı gelecek haftalar için beni kara kara düşündürüyor. Ceza alanı içinde topla en çok buluşan ve 3. bölgede en fazla toplayan takım biziz ancak VAR’dan hiç penaltı alamıyoruz. Bu maçta da net penaltımızın verilmemesi beni tedirgin etti” dediği belirtildi.
 
‘Messi neler kaçırdı’
 
Beşiktaş’ın hocası, Welinton ve N’Sakala’nın performanslarını da masaya yatırdı. Attığı golle öne çıkan Welinton’dan memnun olduğunu belirten Sergen Yalçın’ın, “Welinton’un arkasında çok durdum ve bu yüzden çok eleştirildim ama bugün bakıyorum herkes Welinton’u övüyor. Başakşehir maçında yediğimiz gollerde hatalı olsa da N’Sakala’nın da arkasındayım. Benim için o da iyi oyuncu. En iyi oyuncular bile hata yapar. PSG-Barcelona maçında Dembele neler kaçırdı, Messi önünden geçen topa dokunamadı. Futbolun sıfır hatayla oynanması mümkün değil” ifadelerini kullandığı vurgulandı. (Skorer)

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Etiketler: sergen yalçın başakşehir beşiktaş
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