Sergen Yalçın'ın forveti belli oldu!

Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'dan yoksun kalan Siyah-Beyazlılar'da, Cyle Larin'in sakatlanması moralleri bozsa da, 26 yaşındaki forvetin yarın oynanacak maça yetişme ihtimali hayli yüksek.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Cenk ile Aboubakar'ın yokluğunda Larin'in mutlaka yetiştirilmesini istiyor.

ALTERNATİF N'KOUDOU

Cyle Larin'in oynamama ihtimalini düşünen Sergen Yalçın, alternatif olarak Kevin N'Koudou'yu düşünüyor. antremanda N'Koudou'yu forvette deneyen Sergen Yalçın, hızı ve pres yapma özelliği sebebiyle Fransız futbolcuyu en uca koyabilir.