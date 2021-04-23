Sergen Yalçın'ın forveti belli oldu!

Larin ve Aboubakar'ın iyileşmesini bekleyen Sergen Yalçın N'Koudou'yu Kayserispor maçında forvet oynatabilir.

23 Nisan 2021 Cuma - 10:05
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Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'dan yoksun kalan Siyah-Beyazlılar'da, Cyle Larin'in sakatlanması moralleri bozsa da, 26 yaşındaki forvetin yarın oynanacak maça yetişme ihtimali hayli yüksek.
 
Nevzat Demir Tesisleri'nde dün 3 saat tedavi uygulanan Larin'in şikayetlerinin giderek azaldığı öğrenildi. Sağlık ekibinin üzerine titrediği Larin'in bugünkü antrenmanda kendini denemesi, bir aksilik çıkmaması halinde son taktik provaya katılıp, Kayserispor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.
 
Teknik direktör Sergen Yalçın, Cenk ile Aboubakar'ın yokluğunda Larin'in mutlaka yetiştirilmesini istiyor.
 
ALTERNATİF N'KOUDOU
 
Cyle Larin'in oynamama ihtimalini düşünen Sergen Yalçın, alternatif olarak Kevin N'Koudou'yu düşünüyor. antremanda N'Koudou'yu forvette deneyen Sergen Yalçın, hızı ve pres yapma özelliği sebebiyle Fransız futbolcuyu en uca koyabilir.

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Etiketler: nkoudou beşiktaş sergen yalçın
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