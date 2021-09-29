Sergen Yalçın'ın soyunma odası konuşması ortaya çıktı

Ajax'a kaybedilen maçın ardından oyuncularıyla soyunma odasında bir araya gelen Sergen Yalçın takıma "Verilen mücadeleyi beğendim" mesajı verdi.

29 Eylül 2021 Çarşamba - 8:45
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Beşiktaş'ın sakatlıklar nedeniyle çok eksik olarak geldiği Ajax deplasmanında ortaya koyduğu direnç Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı memnun etti.
 
"Verilen mücadeleyi beğendim"
 
2-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından soyunma odasında futbolculara seslenen Yalçın, bütün futbolculara teşekkür etti. Yalçın'ın "Verilen mücadeleyi beğendim. Bugün kaybettiğimiz için üzgün olmaya gerek yok" dediği öğrenildi.
 
Beşiktaş'ta Domongaj Vida, Wellinton, Kevin N'koudu, Necip Uysal, Mehmet Topal, Rachid Ghezzal, Mirale Pjanic, Cyle Larin, Alex Teixeira, Atiba Hutchinson sakatlıkları, Montaro ise koronavirüse yakalanması nedeniyle kadroda yer alamamıştı. Güven Yalçın da Avrupa listesine yazılmadığı için Ajax karşısında forma giyemedi.

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Etiketler: sergen yalçın ajax beşiktaş
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