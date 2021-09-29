Sergen Yalçın'ın soyunma odası konuşması ortaya çıktı

29 Eylül 2021 Çarşamba - 8:45
Beşiktaş'ın sakatlıklar nedeniyle çok eksik olarak geldiği Ajax
deplasmanında ortaya koyduğu direnç Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı memnun etti.
"Verilen mücadeleyi beğendim"
2-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından soyunma odasında futbolculara seslenen Yalçın, bütün futbolculara teşekkür etti. Yalçın'ın "Verilen mücadeleyi beğendim. Bugün kaybettiğimiz için üzgün olmaya gerek yok" dediği öğrenildi.
Beşiktaş'ta Domongaj Vida, Wellinton, Kevin N'koudu, Necip Uysal
, Mehmet Topal
, Rachid Ghezzal, Mirale Pjanic, Cyle Larin, Alex Teixeira, Atiba Hutchinson sakatlıkları, Montaro ise koronavirüse yakalanması nedeniyle kadroda yer alamamıştı. Güven Yalçın da Avrupa
listesine yazılmadığı için Ajax karşısında forma giyemedi.