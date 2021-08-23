Sergen Yalçın'ın tek derdi Kaan Ayhan!



Süper Lig’de yeni sezonun ilk puan kaybını Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönerek yaşayan Beşiktaş ’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Kaan Ayhan transferinin mümkünse bir an önce bitirilmesini istedi. Deneyimli hoca, bu transferin sadece kadro kalitesini artırmak açısından, yabancı kontenjanı sıkıntısının aşılması anlamında da çok önemli olduğunu bildirdi.

Gaziantep FK maçından sonra yöneticilerle görüş alışverişinde bulunan Sergen Yalçın özellikle oyuncu değişiklikleri konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını aktardı. Yeni yabancı kuralıyla ilgili bu durumun Gaziantep FK maçındaki puan kaybına bir bahane olmadığını dile getiren deneyimli teknik adam, sezonun genelinde bu sıkıntının sözkonusu olabileceğinin altını çizdi.

Düzenli oynamak istiyor



Sekiz yabancıyla çıkılan maçlarda, oyuna yeni bir yabancı sokarken kural yüzünden zorlandıklarını kaydeden Sergen Yalçın, Kaan Ayhan transferinin şart olduğunu aktardı. Siyah-beyazlı yönetim bugünden itibaren Kaan Ayhan transferini bitirebilmek için çalışmalarına hız verecek. Yapılacak görüşmede milli oyuncuyu bırakmaya şimdilik yanaşmayan İtalyan ekibi Sassuolo’ya yeni bir teklif sunulması bekleniyor.

Sassuolo’nun önceki akşam Verona ile oynadığı maçta 90. dakikada oyuna dahil olan Kaan’ın düzenli forma giymek istediği ve bu nedenle de Beşiktaş’ın teklifine çok sıcak baktığı kaydedildi.

Milli joker

