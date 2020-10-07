Sergen Yalçın'ın transfer listesi ortaya çıktı!

Gençlerbiriği mağlubiyetinden sonra kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren ve Welinton ile N’Sakala haricinde yapılan transferlerden haberi olmadığını söyleyen Sergen Yalçın’ın bu durumdan oldukça rahatsızlık duyduğu anlaşılırken, genç teknik adamın yönetimden Corchia, Mandzukic, Kalinic, Amadou, Roque Mesa, Robin Olsen, Franco Vazquez gibi oyuncuları talep ettiği ortaya çıktı.

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