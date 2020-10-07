Sergen Yalçın'ın transfer listesi ortaya çıktı!

Gençlerbirliği maçından sonra transferleri ben yapmıyorum diyen Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı.

07 Ekim 2020 Çarşamba - 7:20 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 7:58
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Gençlerbiriği mağlubiyetinden sonra kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren ve Welinton ile N’Sakala haricinde yapılan transferlerden haberi olmadığını söyleyen Sergen Yalçın’ın bu durumdan oldukça rahatsızlık duyduğu anlaşılırken, genç teknik adamın yönetimden Corchia, Mandzukic, Kalinic, Amadou, Roque Mesa, Robin Olsen, Franco Vazquez gibi oyuncuları talep ettiği ortaya çıktı.
 
DERBİ VE BAŞAKŞEHİR MAÇLARI ÇOK ÖNEMLİ
 
İspanya’da Menajer Bayram Tutumlu aracılığıyla Sevilla ve bazı La Liga kulüpleriyle kontağa geçen Sergen Yalçın’ın bu transferlerin hiçbirini gerçekleştiremediği öğrenilirken, yönetimin tecrübeli futbolcuları veto ettiği bildirildi. Uzun boylu, top saklayan, pivot santrafor talebinde bulunmasına rağmen Larin, Güven Yalçın ve Aboubakar’la yoluna devam etmek zorunda kalan tecrübeli çalıştırıcının son derece moralsiz olduğu kaydedilirken yönetimin Denizlispor, Malatyaspor, Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından alacağı sonuçlara göre Sergen Yalçın’ın kaderini tayin edeceği belirtildi.
 
 

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Etiketler: beşiktaş sergen yalçın transfer
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