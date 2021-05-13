Sergen Yalçın istemiyor ama Serdar Dursun...

İşte teklif edilen ücret!

'Sergen Yalçın'ın tercihi değil' iddiası!

Hessenschau'daki ifadelere göre Serdar Dursun, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın öncelikli tercihleri arasında yer almıyor. Yönetimin Serdar Dursun ile sözleşme imzalamak istediği aktarılmakta.

Darmstadt'ta kalması imkansız

Serdar Dursun'un Darmstadt ile olan sözleşmesi bu yaz bitiyor ve oyuncunun takımda kalmayacağı aktarılıyor. Bu sezon Darmstadt formasıyla toplam 34 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu; 23 gol, 6 asistlik performans sergiledi.