Sergen Yalçın istemiyor ama Serdar Dursun...

Darmstadt'tan ayrılması kesinleşen Serdar Dursun için Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.

13 Mayıs 2021 Perşembe - 10:42
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Beşiktaş, Süper Lig'de 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamlanmaya odaklanmışken önümüzdeki sezon adına transfer çalışmaları da başladı. Beşiktaş'ın Darmstadt'ın golcüsü Serdar Dursun için teklifini ilettiği belirtildi.
 
İşte teklif edilen ücret!
 
Hessenschau'da yer alan habere göre Beşiktaş, Serdar Dursun'a yıllık 500 bin Euro'luk bir teklifte bulundu. Fakat oyuncuyla aynı zamanda Almanya'dan Hamburg ve Schalke'nin de ilgilendiği belirtiliyor.
 
'Sergen Yalçın'ın tercihi değil' iddiası!
 
Hessenschau'daki ifadelere göre Serdar Dursun, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın öncelikli tercihleri arasında yer almıyor. Yönetimin Serdar Dursun ile sözleşme imzalamak istediği aktarılmakta.
 
Darmstadt'ta kalması imkansız
 
Serdar Dursun'un Darmstadt ile olan sözleşmesi bu yaz bitiyor ve oyuncunun takımda kalmayacağı aktarılıyor. Bu sezon Darmstadt formasıyla toplam 34 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu; 23 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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Etiketler: serdar dursun beşiktaş
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