Sergen Yalçın isyan etti yönetim çalışmalara başladık dedi

Hakem hatalarından yakından Sergen Yalçın'ın yönetime "Sezon başından beri maçlarımıza bakılsın. Darbeye bağlı sakatlıklar yaşanıyor ama ne faul var ne kart." serzenişinde bulunduğu öğrenildi.

04 Ekim 2021 Pazartesi - 7:30
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Sivasspor galibiyetiyle ligdeki puan kayıplarına son veren ve milli araya moralli giren Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın, hakem yönetimlerinden dert yandı.
 
Maçın ardından bazı yönetici ve kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapan Sergen Yalçın’ın, “Hakem kırmızı kartta haklı... Ama bu bir değil, iki değil... Bize yapılan fauller neden verilmiyor? Sezon başından beri maçlarımıza bakılsın. Darbeye bağlı sakatlıklar yaşanıyor ama ne faul var ne kart. Bu sadece bu seneyle ilgili değil. Genel olarak aynı sorunu yaşıyoruz” dediği ortaya çıktı.Sergen Yalçın’ın bu isyanına hak veren yöneticilerin ise, “Zaten bu konuda bir çalışmamız var. Bununla ilgili basın açıklaması yapılacak. Son maçta bir penaltımız verilmedi. Golden önce faul var. Sivasspor aleyhine de yanlış kararlar var. Bu sadece bizim değil, Türk futbolunun çok büyük bir sorunu... Biz sadece adil yönetim istiyoruz. Kendimiz için özel bir ayrıcalık da istemiyoruz. Böylesine hakem yönetimleri sadece kulüplere değil, ligin marka değerine de zarar veriyor” dedikleri öğrenildi. (Skorer)

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Etiketler: sergen yalçın beşiktaş
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