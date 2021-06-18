Sergen Yalçın kangreni çözülüyor! 1-2 gün içerisinde...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın yeni sözleşme için 1-2 gün içinde bir araya gelecek.



Türkiye-Galler maçını izlemek üzere ayrı ayrı Bakü’ye giden Başkan Çebi ve Yalçın karşılaşmanın ardından İstanbul ’a dönüş yaptı. Çebi ve Yalçın’ın en kısa sürede masaya oturarak 1 yıllık yeni kontrata imza atacakları aktarıldı.