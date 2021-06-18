Sergen Yalçın kangreni çözülüyor! 1-2 gün içerisinde...

Sergen Yalçın ile henüz resmi olarak anlaşmaya varamayan Beşiktaş yönetimi, krizi 1-2 gün içerisinde çözmeyi planlıyor.

18 Haziran 2021 Cuma - 8:05
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın yeni sözleşme için 1-2 gün içinde bir araya gelecek.
Türkiye-Galler maçını izlemek üzere ayrı ayrı Bakü’ye giden Başkan Çebi ve Yalçın karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönüş yaptı. Çebi ve Yalçın’ın en kısa sürede masaya oturarak 1 yıllık yeni kontrata imza atacakları aktarıldı.
 
Teknik patron Sergen Yalçın geçtiğimiz haftalarda tatilini geçirdiği Çeşme’de Asbaşkan Emre Kocadağ ile görüşmelerde bulunurken, maddi konulardaki sıkıntılar büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştı. Yalçın’ın yeni imzalayacağı sözleşmede başarı bonuslarının da yer alacağı vurgulandı.

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Etiketler: sergen yalçın beşiktaş
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