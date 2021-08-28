Sergen Yalçın maç öncesi transferi açıkladı: Bize değer katacak

Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesi transfer açıkladı.

28 Ağustos 2021 Cumartesi - 21:39
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi milli futbolcu Umut Meraş'ı kadrolarına kattıklarını açıkladı.
 
İlk önce maçla ilgili konuşan Yalçın, "Ofansif hattımızı olduğu gibi kullandık. Batshuayi, Alex, Rachid, Larin. Önde yabancılar var. Rıdvan, Salih ve Ersin gibi Türk oyuncularımızı oynattık. İyi bir oyun ve iyi bir skorla kazanmak istiyoruz. Batshuayi idmanlarda iyiydi. Alex de takıma alışıyor, çalışıyor. Batshuayi en son gelen isim, o da arkadaşlarına ısınıyor. Bütün oyuncularımızdan beklentilerimiz var" dedi.
 
Umut Meraş'la ilgili yapılan eleştirilere de yanıt veren Sergen Yalçın, "Umut Meraş, A Milli Takım'ın sol beki, bize değer katacak bir oyuncu. Planlama dahilinde yapılmış bir transfer. Planlama doğrultusunda çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Biz de biliyoruz 3 sol bekimiz olduğunu ama rekabetin olduğu ortamda performanslar her zaman daha yukarı çıkar" ifadelerini kullandı.

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