Sergen Yalçın'ndan Antalyaspor maçı sonrası flaş sözler!

Süper Lig'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

1 puan, kaybetmekten iyidir. Kazansaydık iyi olurduk. Bu maç için konuşmak gerçekten istemiyorum, yarım pozisyonla gol bulan bir takım. Sürekli yerden kalkmadılar, futbol böyle oynanmamalı ya!

DAHA YENİ BAŞLIYOR

Savaşımız daha yeni başlıyor, merak etmeyin. Hakemlerin bu son 3 maçta nasıl yönettiklerini biliyoruz ama futbol bu değil, böyle olmamalı. Konuşunca ceza alıyoruz ama bu savaşı bırakmayacağız, sonuna kadar çabalayacağız.

DAHA ADALETLİ OYNANMALI

Hakem arkadaşlarla ilgili konuşunca ceza yiyoruz ama bazı şeyleri konuşmak lazım. Göztepe, Trabzonspor ve bu maçta, hakem arkadaşların yönetimleri... Bütün takdir hakları rakipten yana ve böyle olmamalı. Maçlar daha adaletli oynanmalı.

ÇOK SİNİRLİYİM, SAVAŞACAĞIZ