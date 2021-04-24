Sergen Yalçın: Neyimiz var neyimiz yok her şeyimizle sahada olacağız

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın öğrencilerine "Neyimiz var neyimiz yok her şeyimizle sahada olacağız" dedi.

24 Nisan 2021 Cumartesi - 12:00
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Siyah-beyazlıların teknik patronu, Aboubakar ve Cenk Tosun’un sakatlıklarının tüm planlarını bozduğuna dikkat çekti, “Neyimiz var neyimiz yok her şeyimizle sahada olacağız. Rakip o veya bu, hiç önemli değil. Bizim için finaller dönemi başladı diyebiliriz. Artık her maçımız ayrı bir final” diye konuştu.
 
Sivasspor deplasmanında 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında puanlar kaybetmeye devam eden ve bu yarayı sarmak için bugünkü Kayserispor maçından üç puan hesaplarını yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bahaneleri olmadığını söyledi.
 
Özellikle forvet bölgesindeki eksiklerin çok ciddi sıkıntılar yaşattığını dile getiren ve takımla yaptığı son toplantıya da bu sözlerle başlayan Yalçın’ın, “Bunlar önemli olaylar fakat bizim için bahane değil... Çok farklı bir döneme girdik. Lig neredeyse bitti, bitecek ve herkes tüm gücüyle mücadele edecek. Herkes birbirinin açığını kapatmaya çalışacak. Özel yaşamınız bile bu duruma göre şekillenmeli. Artık fedakârlık dönemindeyiz. Galip gelerek hedefe çok daha fazla odaklanmalıyız” ifadelerini kullandığı bildirildi.
 
Milli aradan sonra Aboubakar ve Cenk Tosun sakatlıklarının tüm planları bozduğunu fakat Beşiktaş gibi bir takımın oyuncularının bu durumu sahaya yansıtmayacaklarına inandığını söyleyen Sergen Yalçın, şöyle devam etti:
 
“Neyimiz var neyimiz yok her şeyimizle sahada olacağız. Rakip o veya bu hiç önemli değil. Bizim için finaller dönemi başladı diyebiliriz. Artık her maçımız ayrı bir final. En önemli maçınız, önünüzdeki ilk karşılaşma olmalı. O nedenle, en önemli maçımız Kayserispor!” (Milliyet)

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Etiketler: sergen yalçın beşiktaş
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