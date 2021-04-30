Sergen Yalçın: Onların her lafı beni ekstra motive ediyor

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın Hatayspor maçı öncesi "Şampiyon olmamamız için neredeyse bütün takımlar ortak hareket ediyor" serzenişinde bulundu.

30 Nisan 2021 Cuma - 10:19
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Beşiktaş'ta rakiplerinin büyük bir umutla puan kaybı beklediği Rize deplasmanından zaferle dönmenin sevinci yaşanıyor. Siyah beyazlılar kalan dört maçın üçünü kazandığı takdirde şampiyonluğa uzanacak. Beşiktaş'ta herkes mutlu sona inanıyor ve artık kimsenin bir çekincesi kalmadı.
 
Rize deplasmanı dönüşü teknik direktör Sergen Yalçın'la yöneticiler arasında geçen konuşmalarda çarpıcı ifadeler kullanıldı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Şampiyon olmamamız için neredeyse bütün takımlar ortak hareket ediyor" serzenişine farklı bir açıdan yaklaştı.
 
Şampiyon olmamaları için mücadele edenleri anladığını söyleyen Sergen Hoca, "Başkanlar, teknik direktörler renklerini açıkça belli ediyorlar. Ama bırakın konuşsunlar. Onların her lafı beni ekstra motive ediyor, bu da takıma pozitif şekilde yansıyor" diyerek 'saldırıları' dert etmediğini ifade etti.
 
Kalan haftalarda anormal durumlar yaşanmadığı takdirde şampiyonluğa uzanacaklarından emin olduğunu söyleyen Yalçın, futbolcuların ödemelerinin geciktirilmemesi sebebiyle de yöneticilere teşekkür etti. (Türkiye)

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Etiketler: sergen yalçın beşiktaş
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