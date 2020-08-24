Sergen Yalçın: "Oyuncularla ilgili sıkıntılar var"

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile karşılaşacak Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve Atba Hutchinson açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Sergen Yalçın, "2 haftalık bir hazırlık evresi geçiriyoruz. Çok fazla ara vermedik. Yaklaşık 10 günlük aranın ardından antrenmanlara başladık. Ayrılan oyun cularımız, katılan arkadaşlarımız oldu. Elimizden geldiğince bu tura hazırlanmaya çalıştık." dedi.

"Oldukça fazla heyecanlıyız"

"Heyecanlıyız. Oldukça fazla heyecanlıyız. Biz de ekip olarak ilk kez Şampiyonlar Ligi 'ndeyiz. Devam etmek istiyoruz. Gruplara kalma gibi hedeflerimiz var. Devam etmek istiyoruz."

"Oyuncularla ilgili sıkıntılar var. Douglas hazır değil. Ljajic sakatlığı var. Dorukhan, 8-10 aydır oynamıyor. Oğuzhan yeni geldi. Baya bir değişim oldu takımda."

"Riske edilecek bir oyun olmayacak"

"Konsantre olmaya çalışıyoruz. Önemli ve çok değerli bir maç. Önümüzü görmek istiyoruz. Tur atlayabilirsek önümüze çok daha mutlu bakabilir, farklı planlar yapabiliriz. Daha kontrollü bir oyun oynamayı düşünüyoruz. Riske edilecek bir oyun olmayacak. Daha sağlam duran olmak istiyoruz."

"PAOK'a bakınca, oyun tarzlarımız çok farklı. 3'lü savunmayla oynuyorlar. Taktiksel anlamda da çok zorlu olacak. Biz onlara, onlar bizim oyunumuza hazırlanıyor. Yarın sahada neler olacağını göreceğiz."

"Tek maç olması çok zor. Yapılan hataların telafisi olmayacak. Hata yapan tarafın eleneceği bir maç. Rakibimizi tanıyoruz. Bizden daha hazır durumdalar. Daha kontrollü bir oyun oynamayı düşünüyoruz. Çok riske edilecek bir oyun olmayacak gibi görünüyor. Daha kontrollü, daha sağlam duran, daha güçlü oyun karakterimizi sahaya yansıtmak istiyoruz. PAOK ile oyun tarzlarımız farklı. Rakibimiz üçlü savunmayla oynuyor. Biz daha farklı oynuyoruz. Taktiksel anlamda da zor bir maç olacak gibi görünüyor."

Sergen Yalçın, bir basın mensubunun, "Beşiktaş'ı favori görüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu, "Şansların eşit olduğunu düşünüyorum." diyerek cevapladı.

Türkiye ile Yunanistan arasında bir gerilim olması ve tam bu dönemde PAOK ile karşılaşacak olmalarıyla ilgili de Yalçın, "Biz spor adamıyız. Siyaset olarak yaşanan olaylarla bağlantı kurmamız zor. Bu konular bize uzak. Biz sadece futbol oynamaya geldik. İşimiz spor yapmak. Bize uzak konular diğerleri. Biz bugün buraya geldik ve Yunan yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel karşıladılar. Sporun içinde kalmak istiyoruz. Sadece bu oyunun içinde kalalım, en mantıklısı bizim için bu dedi.

Atiba: "Odak noktamız turu geçmek"

Turu geçme hedefiyle çalıştıklarını belirten Kanadalı futbolcu, "İki haftalık hazırlık sürecimiz oldu. Ana odağımız turu geçmekti. İyi hazırlandık. Kondisyonumuz üst seviyede. Her şeyin güzel olması için elimizden geleni yapacağız. Maçı heyecanla bekliyoruz. Maça ve turu geçmeye hazırız. Bu turu geçtiğimiz takdirde iki tur daha kalıyor. Amacımız gruplara kalmak." diye konuştu.

Yunanistan'a seyahatlerinde herhangi bir sorun yaşamadıklarını aktaran Hutchinson, "Burada iyi karşılandık, iyi ağırlandık. Bize iyi bir misafirperverlik gösterildi. Havalimanında Kovid-19 protokolleri nedeniyle bekleme süremiz oldu. Bu da normal ve beklediğimiz bir şeydi. Misafirperverlikleri için herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Atiba Hutchinson, sezonu kısa süre önce açtıkları hatırlatılarak bu durumun yarınki müsabakada soruna neden olup olmayacağıyla ilgili soruyu, "Çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. İdmanlara başlamak için çok uzun bir süre beklemedik. İki haftadır idman yapıyoruz. Sezon bittikten kısa bir süre sonra antrenmanlara başladığımız için kondisyon olarak düşmedik. Kendimizi iyi hissediyoruz. Bu maça iyi hazırlandık ve yarın buradan gerekli sonucu alacağız." diye yanıtladı.

PAOK'tan birkaç oyuncu bildiğini dile getiren siyah-beyazlı oyuncu, "PAOK, hafife alınacak bir takım değil. Birbirini tanıyan bir takım. Bireysel yetenekleri olan bir ekip. Gerekli analizlerimizi yaptık. Hocamız gerekli şeyleri bize söyledi. Ofansif ve defansif olarak neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Maça hazırız." şeklinde görüş belirtti.

"Bir sene daha buradayım. Bunun için çok heyecanlıyım"

Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ta bir sezon daha futbol oynayacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.