Sergen Yalçın resmen istedi! 'Gelirse çok katkı sağlar'

Beşiktaş önümüzdeki sezon Süper Lig’de yeniden şampiyon olmak ve doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi ’nde başarılı sonuçlara imza atmanın planlarını yapıyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda öncelikle kaliteli ve geniş bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

Transferde şimdiye kadar Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman ’ı resmen renklerine bağlayan Kartal, Alex Teixeira ile görüşmelerini sürdürüyor. Çin kulübü Jiangsu FC ile ocak ayında yollarını ayıran ve boşta olan 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın en fazla istediği isimlerin başında geliyor.

Siyah-beyazlı hocanın, Alex Teixeira konusunda yöneticilere yaptığı görüşmelerde bu oyun cunun transfer edilmesini net bir biçimde dile getirdiği belirlendi. Sergen Yalçın’ın, yetenekli futbolcunun Beşiktaş ’ın oyun planına çok uygun olduğunu aktardığı öğrenildi.

2016’da 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çin’e transfer olan Alex Teixeira’nın uluslararası alanda kendini kanıtlamış bir oyuncu olduğuna vurgu yapan Yalçın’ın, “Geçen sezon orta sahada yaratıcılık anlamında zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Görev verdiğimiz oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ancak ofansif açıdan zorlandığımız çok maçlar oldu. Alex Teixeira yetenekli ve kariyerli bir oyuncu. Gelirse özellikle yaratıcılık anlamında takıma çok katkı sağlar. Teixeira’nın gelişiyle orta alandaki bazı oyuncuları farklı pozisyonlarda da kullanabiliriz” ifadelerini kullandığı bildirildi.