Sergen Yalçın resmen istedi! 'Gelirse çok katkı sağlar'

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın yönetimden Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı istedi.

18 Temmuz 2021 Pazar - 9:51
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ın ilk hazırlık maçı Başakşehir'le Larin milli takımda şov yaptı Beşiktaş'ı reddetti Genk'le anlaşmaya vardı Salomon Rondon bombası! Beşiktaş... Beşiktaş ve Galatasaray'dan Romdhane atağı

Beşiktaş önümüzdeki sezon Süper Lig’de yeniden şampiyon olmak ve doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi’nde başarılı sonuçlara imza atmanın planlarını yapıyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda öncelikle kaliteli ve geniş bir kadro oluşturmayı hedefliyor.
 
Transferde şimdiye kadar Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman’ı resmen renklerine bağlayan Kartal, Alex Teixeira ile görüşmelerini sürdürüyor. Çin kulübü Jiangsu FC ile ocak ayında yollarını ayıran ve boşta olan 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın en fazla istediği isimlerin başında geliyor.
Siyah-beyazlı hocanın, Alex Teixeira konusunda yöneticilere yaptığı görüşmelerde bu oyuncunun transfer edilmesini net bir biçimde dile getirdiği belirlendi. Sergen Yalçın’ın, yetenekli futbolcunun Beşiktaş’ın oyun planına çok uygun olduğunu aktardığı öğrenildi.
 
2016’da 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çin’e transfer olan Alex Teixeira’nın uluslararası alanda kendini kanıtlamış bir oyuncu olduğuna vurgu yapan Yalçın’ın, “Geçen sezon orta sahada yaratıcılık anlamında zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Görev verdiğimiz oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ancak ofansif açıdan zorlandığımız çok maçlar oldu. Alex Teixeira yetenekli ve kariyerli bir oyuncu. Gelirse özellikle yaratıcılık anlamında takıma çok katkı sağlar. Teixeira’nın gelişiyle orta alandaki bazı oyuncuları farklı pozisyonlarda da kullanabiliriz” ifadelerini kullandığı bildirildi.
 
Beşiktaş’ın ülkeside bulunan Alex Teixeira’ya yaptığı resmi teklifin yıllık net 2.5 milyon euro olduğu aktarıldı. Bu teklifin içinde ayrıca bireysel performansa bağlı bonusların da olduğu vurgulandı. Josef de Souza’nın yakın arkadaşı olan Brezilyalı yıldızın kısa süre içinde kararını vermesi bekleniyor. (Skorer)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: sergen yalçın beşiktaş Alex Teixeira
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
PSV maçı öncesi Galatasaray'dan 3 transfer! Biri Ghezzal diğerleri ise... PSV maçı öncesi Galatasaray'dan 3 transfer! Biri Ghezzal diğerleri ise...
Bu transfer çalımı hafızalara kazınacak! Vitor Pereira'dan Abdullah Avcı'ya büyük şokBu transfer çalımı hafızalara kazınacak! Vitor Pereira'dan Abdullah Avcı'ya büyük şok Vitor Pereira Ali Koç'a raporu verdi! '5 futbolcuyu gönderelim bu iki oyuncuyu deneyeceğim'Vitor Pereira Ali Koç'a raporu verdi! '5 futbolcuyu gönderelim bu iki oyuncuyu deneyeceğim' CV'sinde Real Madrid yazıyor! Beşiktaş'ın yeni golcü belli olduCV'sinde Real Madrid yazıyor! Beşiktaş'ın yeni golcü belli oldu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.