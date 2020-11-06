Sergen Yalçın: Saçma sapan bir gol yiyoruz

Süper Lig'de Gaziantep'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

06 Kasım 2020 Cuma - 22:50
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Süper Lig'de Gaziantep'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
 
"Welinton'un oyundan çıkması maalesef yediğimiz gollerde inanılmaz hatalar yapmamıza neden oldu. Vida ve Montero, Ersin'le beraber inanılmaz hatalar yaptılar. Kırmızı kart gibi durmuyor, Ersin topa vuruyor gibi duruyor. Bu pozisyonlara iyi baksınlar"
 
"Tabii bu kararların arkasına sığınacak değilim. Kötü oynadık. İki tempolu maçtan sonra üçüncü maç ağır geldi galiba. Kalemize gelen ilk top da gol oldu zaten. Bireysel hatalar ön plana çıktı bugün. 10 kişi 1-1'i yakalıyoruz, sonra saçma sapan bir gol daha yiyoruz."
 
"Belli başlı oyuncuların üstüne gidiyoruz ya da hedef gösteriyoruz ama böyle değil. Bireysel hatalardan dolayı çok üzgünüz. Böyle hatalar yaparsan kaybedersin maçları."

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