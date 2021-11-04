Sergen Yalçın: Sorumlu benim, oyuncular değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-0lık Sporting mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, Burada kaybedilen maçların, oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil. Bu tür oyunların ve skorların sorumluluğunu alması gereken benim. Üzgünüz. Yapacağımız şey lige dönüp, bir an evvel morali toparlayıp, önümüzdeki maça bakmak dedi.

04 Kasım 2021 Perşembe - 1:47
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4üncü maçında Beşiktaş, deplasmanda Portekiz temsilcisi Sportinge 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Burada kaybedilen maçların veya oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil. Bu tür oyunların ve skorların sorumluluğunu alması gereken benim. Bazen iyi olur, bazen kötü oyunlar olur. Normaldir. Burası üst seviye, Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar. Bazen istediğiniz şeyler olamayabiliyor. Bu çok normal. Tabii ki ağır bir mağlubiyet aldık ama 30 dakikalık bölümde çok da oyunda bir şey yoktu. Kaçırılan gol pozisyonları var iki takım için. Ortada giden bir oyundu. Maalesef hakemin yarattığı bir penaltı ile demoralize olan bir takım vardı. Sonrasında konsantre olmakta zorlandık, oyundan düştük, rakip daha iyi mücadele etti. Skoru da aldılar. Bunun neticesinde istediğimiz oyunu ve skoru sahaya yansıtamadık. Üzgünüz. Yapacağımız şey lige dönüp, bir an evvel morali toparlayıp, önümüzdeki maça bakmak. Hayat devam ediyor. Çok çabuk o maçlara hazırlanmak zorundayız diye konuştu.

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