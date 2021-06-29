Sergen Yalçın tam 8 transfer istedi

Beşiktaş ile bir sene daha yola devam etmek için anlaşan Sergen Yalçın dün Asbaşkan Emre Kocadağ ile bir araya geldi. Siyah-beyazlı teknik adam yeni sezon planlaması için sözlü olarak raporunu sundu.

İki stoper isteği

Savunmayı da güçlendirmeyi planlayan Sergen Yalçın’ın iki stoper istediği belirlendi. Yönetimin anlaşmaya vardığı isimleri Emre Kocadağ ile masaya yatıran Yalçın’ın, kulübün mali durumunun elbette önemli olduğunu söylediği öğrenildi. Siyah-beyazlı hoca transferde ekonomik tablo doğrultusunda ve ortak hareket edilmesi düşüncesinde olduğunu da ifade etti. Toplamda 7-8 oyuncuya ihtiyaç duyduklarını aktaran Sergen Yalçın’ın, “Önümüzdeki günlerde yapılacak çok iş var. Tatil bitti, artık iş zamanı. Yeni sezon bir öncekinden daha zor olacak ama biz yine her türlü zorluğu aşacak bir takım kuracağız” diye konuştuğu kaydedildi.