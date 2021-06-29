Sergen Yalçın tam 8 transfer istedi

Sözleşme krizini yeni atlatan Sergen Yalçın yönetimden tam 8 transfer talebinde bulundu.

29 Haziran 2021 Salı - 11:02
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Beşiktaş ile bir sene daha yola devam etmek için anlaşan Sergen Yalçın dün Asbaşkan Emre Kocadağ ile bir araya geldi. Siyah-beyazlı teknik adam yeni sezon planlaması için sözlü olarak raporunu sundu.
 
Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede transfer çalışmalarıyla ilgili isteklerini aktaran Yalçın’ın, “Benim için kontrattan öte başarılı olabileceğim bir kadro önemlidir. Ghezzal ve Rosier mutlaka takımda kalmalı. Savunma ve hücum hattına da takviye yapmalıyız. Özellikle golcüler konusunda eksiğimiz çok büyük. Aboubakar ve Cenk Tosun ayrıldı. Bunun yanı sıra orta sahada hücuma katkı yapacak oyuncu sayımız çok kısıtlı. Bu bölgeler benim için çok önemli” dediği öğrenildi.
 
İki stoper isteği
 
Savunmayı da güçlendirmeyi planlayan Sergen Yalçın’ın iki stoper istediği belirlendi. Yönetimin anlaşmaya vardığı isimleri Emre Kocadağ ile masaya yatıran Yalçın’ın, kulübün mali durumunun elbette önemli olduğunu söylediği öğrenildi. Siyah-beyazlı hoca transferde ekonomik tablo doğrultusunda ve ortak hareket edilmesi düşüncesinde olduğunu da ifade etti. Toplamda 7-8 oyuncuya ihtiyaç duyduklarını aktaran Sergen Yalçın’ın, “Önümüzdeki günlerde yapılacak çok iş var. Tatil bitti, artık iş zamanı. Yeni sezon bir öncekinden daha zor olacak ama biz yine her türlü zorluğu aşacak bir takım kuracağız” diye konuştuğu kaydedildi.

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Etiketler: sergen yalçın beşiktaş
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