Sergen Yalçın: Transferi yapanlara soracaksınız

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

04 Ekim 2020 Pazar - 18:51
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Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
 
"Takım olarak beklentinin uzağında kaldı. Sahada vasat bir oyun vardı. Oyuncuları çok fazla öne atmak istemiyorum ama, verilen mücadele çok sağlıklı görünmüyor."
 
Sergen Yalçın 'transfer yapacak mısınız?' sorusuna "Yeni yapılanmayla ilgili birçok problem var. Transfer dönemi bitince açıklayacağım. Transfer sorularını transferi yapanlara soracaksınız. Ben çok cevap vermek istemiyorum." yanıtını verdi.
 
"Mart ayından beri birçok problem var. Bunları paylaşmak istemiyorum. Şu transfer dönemi bittikten sonra sağlıklı zamanda birçok şeyi açıklamak isterim. Bu skorların ardından bahane gibi söylemek doğru değil."

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