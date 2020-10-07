Sergen Yalçın Wilshere'ı veto etti

Beşiktaş'In genç teknik direktörü Sergen Yalçın kendisine önerilen İngiliz orta saha Wilshere'ı istemedi.

07 Ekim 2020 Çarşamba - 12:39
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Beşiktaş'ta transferin son günü önemli bir gelişme yaşandı ve İngiltere'den sürpriz bir teklif geldi.
 
Jack Wilshere adına siyah-beyazlı yöneticilerle temas kuran menajerler West Ham'la sözleşmesini feshetmeye hazırlanan İngiliz oyuncuyu isteyip istemediklerini sordu.
 
Teknik direktör Sergen Yalçın ise, "Daha fazla sakat adamlar uğraşamam" diyerek Wilshere'ı veto etti. İngiliz oyuncu kasık sakatlığı nedeniyle üst üste 22 maçta forma giyememişti.
 
Wilshere transferin son günü West Ham'a bu sözlerle veda etmişti; "West Ham'a geldiğimde büyük hedeflerim vardı ancak neler yapabileceğimi gösteremediğim için hayal kırıklığı yaşıyorum. 28 yaşındayım, başarıya açım, güçlüyüm ve oynamaya hazırım."
 

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Etiketler: Wilshere beşiktaş sergen yalçın
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