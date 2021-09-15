Sergen Yalçın: Yediğimiz gol hayal kırıklığıydı

Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu

15 Eylül 2021 Çarşamba - 22:36
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Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu
 
"Ben iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum, iyi bir mücadele oldu. Dortmund'u maçın başında daha ofansif bekliyorduk ama daha defansiflerdi. Oyunun kırılma anları vardı. Maçın başlarında golü atsaydık çok farklı olabilirdi. Sonrasında taçtan gol yedik."
 
"Yediğimiz gol hayal kırıklığıydı. Devreye 2-0 girince başka bir şey oldu. Oyunun gelişimi bizi oyuna konsantre olmakta çok zorladı."
 
"Dortmund gibi üst seviye takıma karşı 2-0 mağlup oynamak kolay değil. Ama bu grupta Dortmund'a karşı böyle oynuyorsak, diğer takımlara karşı da şansımız var. Bundan sonraki maçlara daha umutlu bakıyoruz. Montero çok iyi oynadı. Hepsi çok iyi mücadele etti."

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