Sergen Yalçın, Ze Luis'in transfer edilmesini istedi!

Beşiktaş, Porto forması giyen 29 yaşındaki forvet Ze Luis'i kiralamak için teklifte bulundu. Ancak Portekiz ekibi piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen golcüyü öncelikle satmayı hedefliyor. Devler Ligi elemesini düşünen Kartal transferi bir an önce bitirmek istiyor.

13 Ağustos 2020 Perşembe - 10:35
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Beşiktaş forvet transferinde zamana karşı yarışıyor. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK ile karşılaşacak olan Kartal'da gelecek hafta perşembe günü listelerin UEFA'ya verilmesi gerekiyor. Siyah-beyazlı yönetim de bunun için listedeki isimlerle görüşmelerini hızlandırdı. Listenin başında ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Mutlaka alınmasını istiyorum" dediği Porto'nun golcüsü Ze Luis var.
 
PAPİSS CİSSE HABER BEKLİYOR
 
Porto ile 2023'e kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı Ze Luis'i siyah-beyazlılar kiralamak istiyor. Portekiz kulübünün önceliği ise piyasa değeri 8 milyon Euro olan oyuncuyu satmak. Luis'in alternatifi de Benfica'dan Haris Seferovic. Siyah-beyazlılar, İsviçreli forvet için de kiralama teklifinde bulunurken, bu iki isim için yarına kadar yanıt istendi. Öte yandan Beşiktaş, Papiss Cisse ile 1 milyon Euro net maaş + bonuslar üzerinde anlaştı. 35 yaşındaki Senegalli golcü, Kartal'dan haber bekliyor.
 
ZE LUİS KİMDİR?
 
Porto ile 31 maça çıkan ve 10 gol atıp, 2 asist yapan Ze Luis, Temmuz 2019'da Spartak Moskova'dan Porto'ya 10.75 milyon Euro'ya transfer oldu.

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