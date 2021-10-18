Serhat Akın çıldırdı! 'Türkiye'de futbolu bitirdiler yazık'

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra mücadelenin hakemi Ali Şansalan'a büyük tepki gösterdi.

18 Ekim 2021 Pazartesi - 10:19
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Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için eski futbolculardan Serhat Akın'dan flaş bir yorum geldi. Bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen Serhat Akın, hakem Ali Şansalan'ın kararlarını eleştirdi.
 
SAHADAN ÇEKİLMESİ LAZIMDI
 
Serhat Akın, "Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi lazımdı" şeklinde yorumda bulundu. Eski futbolcunun paylaşımında "Türkiye'de futbolu bitirdiler. Yazık, çok yazık!" ifadeleri de yer aldı.

 
İŞTE SERHAT AKIN'IN SÖZLERİ...
 
"Bunun gibi hakemler olduğu süre futbol seyredilmez yazıklar olsun! Nwakaeme içinden geçti hakemin kart vermedi 2 hamlede Kim Min-Jae atıldı. Nwakaeme kaptan değil içinden geçti hakemin, Gustavo kaptan değil direk sert yapıp sarı gösteriyor. Eğer bu hakem art niyetli değilse ben bir şey demiyorum. Bu hakemin devam etmesine izin verenlerede yazıklar olsun. Ben olsam çekerim takımı yazıklar olsun ben bunun kadar boş bir hakem görmedim Türkiye'de futbolu bitirdiler yazık çok yazık"

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Etiketler: serhat akın
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