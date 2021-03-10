Sert eleştiriliyordu kilit adam oldu

Özellikle Konyaspor maçında oynadığı futbolla alkış toplayan Mert Hakan Yandaş camianın güveninin kazanmaya devam ediyor.

10 Mart 2021 Çarşamba - 8:17
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Özellikle galip gelinen Trabzonspor ve Konyaspor maçlarında takımın önde yaptığı baskıda büyük rol oynanan 26 yaşındaki futbolcu müthiş enerjisi ile dikkat çekti. Antalyaspor maçını cezası nedeniyle kaçıran Mert Hakan, bilhassa son 2 deplasmanda gelen 6 puanda başrol oynayan isimlerden biri oldu, alkışı kaptı.
 
Belözoğlu çok güveniyor
 
Konyaspor deplasmanında adeta iki kişilik oynayan Mert Hakan, orta saha rekabetinde Ozan Tufan ve İrfan Can’dan formayı almış durumda. Sivasspor’daki başarılı günlerine geri dönüş sinyalleri veren yıldız isim herkesi memnun etti. Sportif direktör Emre Belözoğlu’nun en çok güvendiği ve destek verdiği isimlerden biri olan Mert Hakan sonunda takımdaki rolünü buldu. Genç oyuncu tek başına orta sahanın enerji yükünü çekti.

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Etiketler: mert hakan yandaş fenerbahçe
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