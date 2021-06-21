Ses getiren tepki! 'Abartmıyorum...

Spor yorumcusu ve yazarı Rıdvan Dilmen Türkiye - İsviçre maçından sonra sosyal medya hesabından Şenol Güneş'e göndermelerde bulundu.

21 Haziran 2021 Pazartesi - 8:47
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A Milli Takım'ın EURO 2020'ye puansız veda ederek oldukça kötü bir performans göstermesini Rıdvan Dilmen değerlendirdi.
 
İsviçre karşısındaki 3-1'lik mağlubiyet sonrası Milli Takım'ı değerlendiren Rıdvan Dilmen "Bizim, Avrupa şampiyonası özetimiz-TRT spikeri dostlarımızdan en çok duyduğumuz cümleler: 1- Maalesef top ağlarımızda!! 2- Hızlı çıkarsak tehlikeli olabiliriz!!!" ifadelerini kullandı.
 
Ay-Yıldızlı takımla ilgili sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen "Toplam yediğimiz gol sayısı 8, attığımız 1!! Verdiğimiz gol pozisyonu ise abartmıyorum 30... Sizce buradan bir teknik analiz çıkar mı?" dedi. 

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Etiketler: rıdvan dilmen türkiye şenol güneş
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