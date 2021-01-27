Seyircili oynama tarihi verdi!

Özdemir, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu ile buluşmasında spor ekonomisine ilişkin şu mesajları verdi:

SEYİRCİLİ MAÇLARDA MART HEDEFİ

KULÜP GELİRLERİ YÜZDE 40 AZALDI

Kulüplerin gelirleri azaldı. Seyirci hasılatı hiç yok. Dört büyüklerin önemli derecede tribün, loca gelirleri vardı. Hem saha içi hem göğüs reklamları ya azaldı ya da bedelleri çok düştü. Pandemi dolayısıyla kulüplerin gelirlerinde önemli derecede kayıplar oldu. Hem yayıncı kuruluş hem gelirler düşünce üst üste koyduğunuz zaman spor kulüplerimizin yüzde 30’la 40 civarında gelirlerinde kayıp oldu. Pandemiyle ilgili 21 kulübün kaybını topladığınız zaman 1,2 milyar TL olduğunu hesaplıyoruz. Pandeminin ve ekonomideki kurların artmasından dolayı kulüplerimizin uğradığı zarar.