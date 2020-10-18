Sezon sonunda gidecek mi? Genç yıldız açıkladı

Atletico Madrid'den kiralık olarak gelen Montero "Belki sezon sonunda konuşabiliriz" dedi.

18 Ekim 2020 Pazar - 14:46
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Beşiktaş'ın Atletico Madrid kulübünden kiraladığı Montero, basın toplantısı düzenledi. Genç savunma oyuncusu Beşiktaş'la olan transfer süreci, Türkiye'de oynanan futbol gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. 
 
İşte Montero'nun açıklamaları:
 
Beşiktaş formasını giymek benim için büyük bir mutluluk ve kariyerimde attığım büyük bir adım. Başarılı bir şekilde Beşiktaş'ta futbol kariyerime devam etmek istiyorum.
 
İspanya ve Türkiye'de oynanan futbola baktığımızda büyük farklar var. İspanya'da topla oynanan, daha taktiğe dayalı bir oyun var. Türkiye'ye baktığımızda biraz İngiltere'ye benzer bir durum var. Fiziğe dayalı, hızlı bir oyun oynanıyor.
 
İdol olarak en beğendiğim oyuncu ve bana Atletico'da en çok yardım eden oyuncu Diego Godin'di. Saha içi ve dışında örnek aldığım isimdi.
 
Şu anda burada kalma açısından sorulan soruya cevap verecek olursam, bunu konuşmak için çok erken. Önümüzdeki maça odaklandım ben sadece. Belki sezon sonunda böyle bir şey olursa konuşabiliriz.
 
"EN ZAYIF YÖNÜM..."
 
En zayıf yönüme bakarsak fizik olarak kendimi geliştirmem gerekiyor. Bir de tabii ki her defans oyuncusunda olduğu gibi top rakip takımdayken, bizim takımımız baskı yapmıyorsa ve defans arkasına bir top atılıyorsa, arkama atılan toplarda kendimi geliştirebilirim.
 
Çok gol yiyen takımlarda defanslar ve kaleciler hatalı bulunur ama bu bir takım çalışması. Bunu daha iyi seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Elimden geleni yapıyorum. Hocamızın kararı, en iyi iki stoperi seçecek ve onlar oynayacak.
 
Simeone ile görüşme imkanımız olmadı. Menajerim böyle bir seçeneği bana sunduğu zaman zaten kararımı verdim, başka bir takıma gitmeyi düşünmedim.
 
Kimle rahat oynadığımı söylemek bana düşen bir mevzu değil. Kimle oynuyorsam ona adapte olma zorunluluğum var ve onunla beraber oynayacağım.
 
(Fanatik)
 

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Etiketler: montero beşiktaş
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