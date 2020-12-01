Shakhtar Donetsk 2-0 Real Madrid

01 Aralık 2020 Salı - 23:13
Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun kritik maçında Real Madrid
, Shakhtar Donetsk'e Ukrayna
'da 2-0 boyun eğdi.
Ev sahibi ekibi zafere taşıyan golleri 57. dakikada bir dönem Beşiktaş
'ta forma giyen Dentinho ve 82'de Manor Salomon kaydetti.
Bu sonuçla Ukrayna temsilcisi puanını 7'ye yükselterek İspanyol devini yakaladı. Shakhtar Donetsk deplasmanda da Real Madrid
'i 3-2 yenmişti.
Shakhtar Donetsk: Trubin, Vitao, Bondar, Dodo, Matviyenko, Kovalenko, Stepanenko, Marlos, Tete, Taison, Moraes
Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Vazquez, Mendy, Kroos, Modric, Odegaard, Asensio, Rodrygo, Benzema