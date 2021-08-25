Shakhtar Donetsk - Monaco maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Geçen sezon Sassuolo ile keyifli bir oyun ortaya koyan ve ligi üst sıralarda bitirmeyi başaran Roberto De Zerbi, sezonun bitimiyle beraber İtalyan ekibinden ayrılarak Shakhtar Donetsk ile anlaşmıştı. Ukrayna Ligi’nde ve Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde de başarılı bir performans sergilemeye devam eden De Zerbi ve öğrencileri, bu sezon resmi maçlardaki tek yenilgisini Ukrayna Premier Ligi’nde Oleksandriya’ya karşı almıştı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise Genk eşleşmesini iki maçı da kazanarak geçmeyi başaran Shakhtar Donetsk, Monaco karşısında da ilk maçı kazanmayı bildi. Ukrayna ekibinin geride kalan maçlarda ise ön plana çıkan oyuncuları Alan Patrick ve Lassina Traoe oldu.

Monaco, geride bırakılan sezonda hücum performansıyla adından oldukça söz ettiren ekiplerden biriydi. Yeni sezonun başlangıcıyla beraber ise ciddi bir formsuzluk durumu yaşadıkları aşikar… Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Sparta Prag’ı iki maçı da kazanarak geçmeyi başaran Monaco, sonrasında oynadığı 3 maçta da fileleri havalandırmayı başaramadı. Sırasıyla Lorient, Shakhtar Donetsk ve Lens maçlarına çıkan Niko Kovac’ın ekibi tüm maçlarda sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu karşılaşmada da Ben Yedder, Volland ve Gelson Martins gibi isimlerle bu suskunluğu bozmaya çalışacak olan Monaco, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi grupları için mücadele edecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Her iki takım da Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda eşleştikleri rakiplerini iki maçta da mağlup ederek tur atlamayı başardılar.

1’de bu sezon 3 maç oynayan Monaco, bu karşılaşmalarda yalnızca 1 puan elde etti ve 1 gol atabildi.

- Shakhtar Donetsk, bu sezon son mağlubiyetini 7 Ağustos tarihinde aldı. Sonrasında oynadığı 4 maçı da kazanmayı başardı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?