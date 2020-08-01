Sheffield Wednesday'in 12 puanı silindi!

Sheffield Wednesday, harcama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2020-2021 sezonuna -12 puan ile başlayacak.

01 Ağustos 2020 Cumartesi - 9:12
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Sheffield Wednesday, Hillsborough stadını 2016 yılında satmasına rağmen satış rakamlarını bir sonraki yıla yansıttığı gerekçesiyle harcama kurallarını ihlal etti.
 
Wednesday kulübü, EFL'ye belgeleri gizlediği gerekçesiyle görevi kötüye kullanması konusunda şikayetçi olmasına rağmen karar değişmedi.
 
Sheffield Wednesday puan kesintisi yüzünden hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı. Sheffield Wednesday, 2019-2020 sezonunda - 12 puan cezası aldaydı bir alt lige düşecekti. 
 
 

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