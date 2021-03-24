Şimdi de Ferdi Kadıoğlu krizi

Fenerbahçe'de düzenli olarak forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu Hollanda'ya geri dönmek istiyor.

24 Mart 2021 Çarşamba - 11:53
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de vaka sayısı 4'e çıktı Fenerbahçe Lemos'a takım bakıyor İşte Altay Bayındır için Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan 2 dev kulüp Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'tan Fenerbahçe'ye yanıt Milli Takım'da Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku yaşanıyor. Sarı- Lacivertli ekipte bir türlü istediği süreyi alamayan ve genellikle maçların son 10-15 dakikalık bölümünde oyuna giren Ferdi Kadıoğlu'nun Hollanda Ligi'ne geri dönmek istediği öğrenildi.
 
Fenerbahçe ile 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi için yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmaya başladı.
 
Sarı lacivertlilerin formasını toplam 57 kez giyen 21 yaşındaki futbolcu, 7 gol atıp 9 asist yaptı. (Takvim)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: ferdi kadıoğlu fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Serhat Akın bombayı patlattı! 'Fenerbahçe'nin Löw ie anlaştığını duydum' Serhat Akın bombayı patlattı! 'Fenerbahçe'nin Löw ie anlaştığını duydum'
Galatasaray Muslera'nın alternatifini buldu! Tarık Çetin sürpriziGalatasaray Muslera'nın alternatifini buldu! Tarık Çetin sürprizi Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Geri dönüp daha büyük transfer yapacakGalatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Geri dönüp daha büyük transfer yapacak Fenerbahçe'de kahreden gelişme! Samatta yüzünden yıldız futbolcu takımdan ayrılıyorFenerbahçe'de kahreden gelişme! Samatta yüzünden yıldız futbolcu takımdan ayrılıyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.