Şimdi de Ferdi Kadıoğlu krizi

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku yaşanıyor. Sarı- Lacivertli ekipte bir türlü istediği süreyi alamayan ve genellikle maçların son 10-15 dakikalık bölümünde oyuna giren Ferdi Kadıoğlu'nun Hollanda Ligi'ne geri dönmek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe ile 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi için yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmaya başladı.