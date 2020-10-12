Şimdi de Marcao huzursuzluğu çıktı

Galatasaray'dan 850 bin euro almasına karşın maaşında yüzde 15 indirime gidilen Marcao'nun gergin tavırları dikkat çekti.

12 Ekim 2020 Pazartesi - 9:06
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Cuma akşamı Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçına Marcao damgasını vurdu.
 
Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiası iki cepheden de yalanlandı ancak Brezilyalı stoperin sinirli hali Florya'da herkesin dikkatini çekti. Hazırlık maçında karşısında genç oyuncular olmasına rağmen ikili mücadelelerde rakiplerine oldukça sert giren Marcao, faul atışı tartışması yaşadığı Halil'in üzerine yürüyüp itince hocası Terim tarafından kenara alındı.
 
850 bin Euro'luk garanti ücretinden memnun olmayan Marcao'nun, sarı kırmızılı yönetimden zam beklediği dönemde uygulanan yüzde 15 indirimden çok rahatsız olduğu öğrenildi.
 
ROMA'YA TRANSFER OLMAYI İSTİYORDU
 
Eylül ayı maaşı hesabına 12 bin 750 bin Euro az yatırılan Marcao, 11'e ilk yazılan isim ancak takımın maaş bütçesinde 14. sırada yer alıyor. Çok istediği Roma'ya transferi gerçekleşmeyen 24 yaşındaki Sambacı'yı Newcastle da takibe alsa da Galatasaray'da kalmıştı. Sezona oldukça formda başlayan Marcao'ya ocak ayında teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
 
(Hürriyet)
 

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Etiketler: marcao galatasaray
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