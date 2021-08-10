Simon Deli adım adım Trabzonspor'a...

Şampiyonluk için en güçlü adaylardan biri olan Trabzonspor , transferde büyük oynamaya devam ediyor. Bordo mavililer bu sezon Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik, Dorukhan Toköz, Fode Koita, İsmail Köybaşı, Cornelius'tan sonra bir transferi daha bitiriyor.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre, Belçika ekiplerinden Brugge forması giyen Simon Deli, Trabzonspor'un 8. transferi olmaya çok yakın. Trabzonspor, başarılı stoper ile anlaşma noktasına geldi.