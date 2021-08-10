Simon Deli adım adım Trabzonspor'a...

Trabzonspor, Club Brugge'da gözden çıkarılan tecrübeli stoper Simon Deli ile anlaşmak üzere.

10 Ağustos 2021 Salı - 15:32 | Son Güncelleme : 10 08 2021 - 15:40
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Şampiyonluk için en güçlü adaylardan biri olan Trabzonspor, transferde büyük oynamaya devam ediyor. Bordo mavililer bu sezon Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik, Dorukhan Toköz, Fode Koita, İsmail Köybaşı, Cornelius'tan sonra bir transferi daha bitiriyor.
 
Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre, Belçika ekiplerinden Brugge forması giyen Simon Deli, Trabzonspor'un 8. transferi olmaya çok yakın. Trabzonspor, başarılı stoper ile anlaşma noktasına geldi.
 
Kariyerinde Sparta Prag ve Brugge gibi takımlar bulunan Fildişili stoperin kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu. Simon Deli, Edgar ve Hugo ile birlikte forma mücadelesi verecek.

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Etiketler: simon deli trabzonspor
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