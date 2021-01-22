Simon Deli Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'nın ilgilendiği Fildişili stoper Simon Deli için Belçika basınından flaş bir iddia geldi. Emre Belözoğlu'nun hem Brugge hem de oyuncunun menajeri ile görüşmeleri devam ederken Belçika basını transferin bitmek üzere olduğunu duyurdu. La Derniere Heure'nin haberinde "Bruge'de Siebe Schrijvers, Emmanuel Dennis ve Simon Deli kesin olarak ayrılacak. Ve Deli'nin F.Bahçe'ye transferi bitmek üzere" denildi. Brugge'ün Deli için 4 milyon euro istediği fakat F.Bahçe'nin 2.5 milyon euro'ya çıktığı belirtilmişti..