Sinan Gümüş'e 4 teklif birden

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Sinan Gümüş'e 4 Süper Lig ekibi talip oldu.

02 Ağustos 2021 Pazartesi - 13:55
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Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, kampta ve hazırlık maçlarında inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu'nun ısrarıyla takıma kazandırılan ve beklentilerin altında bir performans sergileyen Sinan için teknik direktör Vitor Pereira henüz kararını vermedi.
 
27 yaşındaki oyuncunun geleceği belirsizliğini korusa da şimdiden Süper Lig 'den birçok talibi var. Sinan Gümüş için Göztepe, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Altay'ın Fenerbahçe'ye teklif yapma hazırlığında olduğu kaydedildi.

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Etiketler: sinan gümüş fenerbahçe altay malatyaspor göztepe
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