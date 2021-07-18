Sinan Gümüş takımda kaldı gibi

18 Temmuz 2021 Pazar - 14:26
Geçen sezon hamle oyuncusu olarak takımına önemli maçlarda gol katkısı veren Sinan Gümüş, yeni sezon öncesi Süper Lig 'e çıkan takımların gözdesi olmuştu.
Başta Adana
Demirspor, Giresunspor
, Altay
, Göztepeve Yeni Malatyaspor'un radarına giren gurbetçi oyuncu ise takımda kalıp, forma savaşı vermişti.
Rumen Takımı Csikszereda ile oynanan hazırlık maçında attığı golle, Sarı Lacivertli ekibi 26. dakikada 1-0 öne geçiren Sinan Gümüş'ün değeri giderek artıyor. Portekizli teknik adam ise formda futbolcusundan yararlanmak istediğini belirterek, gönderilmesinin önüne set çekiyor.