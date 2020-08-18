Sinan Gümüş tercihini yaptı! Fenerbahçe...

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sinan Gümüş'ü Galatasaray da istedi ancak oyuncu tercihini Sarı Lacivertliler'den yana kullandı. Sinan'la 3 yıllık anlaşma sağlandı, bonservisini alıp geleceği için süreç uzadı.

18 Ağustos 2020 Salı - 16:46 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 16:51
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken transferde baş döndürücü trafik devam ediyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş ve Mame Thiam'ı kadrosuna katan Sarı Lacivertliler yeni isimleri de açıklamaya hazırlanıyor. 
 
TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sinan Gümüş'ü Galatasaray da istedi ancak oyuncu tercihini Sarı Lacivertliler'den yana kullandı. Sinan'la 3 yıllık anlaşma sağlandı, bonservisini alıp geleceği için süreç uzadı. 
 
Fenerbahçe'nin ayrıca Lemos, Perotti, Jose Sosa ve Enner Valencia transferlerinde de sona geldiği öğrenildi. 
 
 
 

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Etiketler: Sinan Gümüş Fenerbahçe
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