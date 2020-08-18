Sinan Gümüş tercihini yaptı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken transferde baş döndürücü trafik devam ediyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin , Filip Novak, Mert Hakan Yandaş ve Mame Thiam'ı kadrosuna katan Sarı Lacivertliler yeni isimleri de açıklamaya hazırlanıyor.

TRT Spor 'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sinan Gümüş'ü Galatasaray da istedi ancak oyuncu tercihini Sarı Lacivertliler'den yana kullandı. Sinan'la 3 yıllık anlaşma sağlandı, bonservisini alıp geleceği için süreç uzadı.

Fenerbahçe'nin ayrıca Lemos, Perotti, Jose Sosa ve Enner Valencia transferlerinde de sona geldiği öğrenildi.