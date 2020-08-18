Sinan Gümüş tercihini yaptı! Fenerbahçe...

18 Ağustos 2020 Salı - 16:46
| Son Güncelleme : 18 08 2020 - 16:51
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken transferde baş döndürücü trafik devam ediyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin
, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş ve Mame Thiam'ı kadrosuna katan Sarı Lacivertliler yeni isimleri de açıklamaya hazırlanıyor.
TRT Spor
'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sinan Gümüş'ü Galatasaray
da istedi ancak oyuncu tercihini Sarı Lacivertliler'den yana kullandı. Sinan'la 3 yıllık anlaşma sağlandı, bonservisini alıp geleceği için süreç uzadı.
Fenerbahçe'nin ayrıca Lemos, Perotti, Jose Sosa ve Enner Valencia transferlerinde de sona geldiği öğrenildi.