Sinan Gümüş'ü Trabzonspor'a teklif ettiler

Trabzonspor 'a sürpriz öneri: Sinan Gümüş... Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Caner Erkin 'le birlikte kadro dışı bıraktığı Sinan, Trabzonspor 'a önerildi.

Sarı-Lacivertli kulüpten ayrılmaya hazırlanan ve bonservisini bedelsiz olarak almak isteyen gurbetçi yıldız, Bordo-Mavililer'in yanı sıra Alanyaspor'un ciddi şekilde gündeminde. Ancak oyuncunun önceliği, büyük bir kulüpte şampiyonluk mücadelesi vermek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ve ekibinin kararına göre yönetim oyuncuyla ilgili politika izleyecek. Hem kanatlarda hem de forvette görev yapabilen 27 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Antalyaspor 'da forma giydi.

36 gol, 16 asist...