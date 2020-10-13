Sırbistan'da 7 futbolcu kadrodan çıkartıldı

Sırbistan'da Türkiye maçı öncesi Dusan Tadic, Luka Milivojevic, Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Katai ve Sasa Zdjelar'ın kendi kulüplerine erken dönmek için teknik direktör Ljubisa Tumbakovic'ten izin aldı.

13 Ekim 2020 Salı - 14:08
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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. grup maçında A Milli takımımız Sırbistan'ı konuk edecek. Geride kalan 3 maçta iki beraberlik bir mağlubiyet alan A Milli Takım Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi kazanıp grupta ilk üç puanı almanın hesaplarını yapıyor. Rusya karşısında ilk yarıda oynanan kötü futbol ile rakibi karşısında 1-0 geriye düşen Türkiye ikinci yarıda ortaya koyduğu oyun ile beraberliği yakaladı hatta galibiyeti elinden kaçırdı. 
 
7 futbolcu Türkiye'ye gelmiyor
Mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşanıyor. Sırbistan Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre Dusan Tadic, Luka Milivojevic, Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Katai ve Sasa Zdjelar'ın kulüpleriyle yapılan anlaşma sonucu Türkiye'ye götürülmediği ifade edildi.
 
 

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Etiketler: Sırbistan milli takım kadro
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