Sivas'ta maç başladığı gibi bitti!

Sivasspor - Erzurumspor maçı 0-0 sona erdi.

03 Şubat 2021 Çarşamba - 15:30
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Süper Lİg'in 23. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
 
Mücadelenin ilk bölümünde Erzurumspor etkili ataklar yaparken, Sivasspor dakikalar geçtikçe oyuna ağırlığını koydu. Özellikle maçın son bölümünde gol için büyük baskı kuran Sivasspor, Erzurumspor'un yeni kalecisi Szumski'yi geçemedi.
 
Bu sezon lige yükselen Karagümrük ve Hatayspor ile berabere kalan Sivasspor, bu istatistiğini Erzurumspor karşısında da devam ettirdi ve puanını 25'e yükseltti. Erzurumspor ise son 4 deplasman maçından 3. kez puan çıkardı ve 21 puana yükseldi.
 
Sivassspor, bir sonraki maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

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Etiketler: sivasspor erzurumspor
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