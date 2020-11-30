Sivasspor 0-1 Göztepe

Maçtan önemli anlar:

16. dakikada Guilherme'nin ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

19. dakikada Kayode'nin soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Claudemir'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, meşin yuvarlak son çizgiye paralel giderek taca çıktı.

28. dakikada Robin Yalçın'ın sağdan ceza alanına ortasında Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kalecide kaldı.

33. dakikada Kone'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu iki hamlede kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

67. dakikada sağdan ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın altıpasa gönderdiği topa Guilherme'den önce dokunan kaleci Samassa, gole izin vermedi.

73. dakikada soldan topla ceza alanına giren Napoleoini'nin iki rakibini oyundan düşürdükten sonra yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı.

Göztepe, mücadeleyi 1-0 önde tamamladı.

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner, Barış, Cofie, Claudemir, Kone, Yasin, Gradel, Kayode.

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Obinna, Cherif.

Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi! "Maalesef bilerek yapıyorlar"

iyi oynamalarına rağmen basit bir golle mağlup olduklarını belirterek, "Ancak yediğimiz gol ofsayt ve hakemler vermiyor. Biz artık bize karşı yapılan hataların bilerek yapıldığını düşünüyoruz" dedi. Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise "İlk deplasman galibiyetimizi aldık. Üst sıralara oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 1-0 kaybettikleri Göztepe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.Maça iyi başladıklarını ve kötü oynamadıklarını belirten Çalımbay, "Bütün eksik ve sıkıntılara rağmen maçın sonlarına doğru bir yorgunluk başladı. O oyuncuları da değiştirmeye çalıştık. Öyle kolay kolay pozisyon vermedik Göztepe’ye. Beklemediğimiz bir gol yedik ve mağlup olduk. Bu da normal. Hasta, sakat ve karantinadan çıkan oyuncularımız var. Eksik kadroyla oynuyoruz, yeri olmayanı başka yerde oynatıyoruz ama oynadığımız oyundan memnunum. İkinci yarı yorgunluk vardı" dedi.

Bu maçta da bir hakem hatası sonucu gol yediklerini ve rakibin attığı golün net ofsayt olduğunu belirten Çalımbay, "Geçen hafta ’Bir daha hakemlerle ilgili konuşmayacağım’ demiştim. Ben hiç bir zaman doğru olmayan yanlış olan bir şey konuşmuyorum. Bize haksızlık yapılıyor. Avrupa kupalarında gidiyoruz hiç kimseden manevi destek görmüyoruz. Ne yazan, ne çizen var. Maç oynanıyor diye küçücük yazılıyor. Biz Sivas ve Türkiye için oynuyoruz. Alacağımız her puan çok önemli. Ama Türkiye Ligi’nde geçemediğimiz şey hakemler. Bugün yediğimiz gol bariz ofsayt. Biz de bekliyoruz hakemden. VAR’dan dönecek diye bekliyoruz ve maalesef golü yedik. Fazla konuştuğumuz zaman farklı oluyor, konuşmasan için rahat etmiyor. Galatasaray maçı, Karagümrük maçındaki kararlar ortada. Maalesef bilerek yapıyorlar. Her maçta bu kadar hata yapılıyorsa bilerek yapılıyor. Ona da yapacak bir şeyimiz yok. Hem lig hem Avrupa’dan sonra hakem hataları ile de mücadele etmek istemiyoruz. Hakem hatası ile maç kazanmadık ama geçen sezon da dahil hakem hataları ile çok maç kaybettik. Hem de en önemli hakemlerle kaybettik. Allah’tan istediğimiz tek şey arkadaşların iyileşmesi ve sakatların gelmesi. Şu ana kadar ideal kadromuzla maçlara çıkamadık. Göztepe ile tekrar karşılaşacağız. Deplasmanda bunu telafi edeceğiz. Arkadaşlarımızın emeğine yazık. Bu maçı kazansak veya beraberlik alsak bizim için Avrupa kupası maçı öncesi moral olacaktı" diye konuştu.

Hakem hatalarının sürekli ve kendilerine karşı tekrar etmesinden dolayı bilerek yapıldığı kanaatine sahip olduklarını ifade eden Çalımbay, buna çözüm bulunması gerektiğini belirtti. Sakat ve hastalar nedeni ile Villarreal maçında kadro oluşturmakta yine zorlanacaklarını ifade eden Çalımbay, eksiklerden sadece Ziya Erdal ve Fayçal Fajr’ın kadroya döneceğini ifade etti.

PARLATAN: SİVAS DEPLASMANINDA GALİBİYET ÖNEMLİYDİ

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Parlatan, "İlk deplasman galibiyetimizi aldık. Yenilmiyorduk ama bu Sivas deplasmanında 1-0 galip gelmek önemliydi. Geçen haftaki galibiyetin ardından 2 maç arka arkaya kazanma sevincini yaşıyoruz. İlk devre ofansif anlamda istediğimizi sahaya yansıtamadık, eksik kaldık ve 3’üncü bölgede çok top kaybettik. Maçın ikinci yarısında dengeyi kurup maça ağırlığımızı koyduk. Genel anlamda 90 dakikada iyi defans yaparak ayağa paslarla oynadık ve topun bizde kaldığı bir dönemde iyi bir organizasyonla golü bulduk. Pas oyunumuzla, sürekli topla yön değiştirerek çok güzel bir golle maçı 1-0 kazandık. Üst sıralara tırmanıyoruz. Umarım bu neticeleri ileriki haftalara taşıyabiliriz. Biz üst sıralara oynamak istiyoruz, bunun için de galibiyetler ve bir seri yakalamak gerekiyor" açıklamasını yaptı.