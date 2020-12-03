Sivasspor 0-1 Villarreal

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Villarreal'e 1-0 mağlup oldu. Temsilcimiz yenilgiye karşın Karabağ'ın Maccabi Tel Aviv ile berabere kalmasıyla birlikte Avrupa Ligi'nde tur umudunu son maça taşıdı.

03 Aralık 2020 Perşembe - 22:51
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Sivasspor ile Villarreal, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında karşı karşıya geldi.
 
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
 
Villarreal, karşılaşmanın 75. dakikasında Chukwueze'nin golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sivasspor, Villarreal'e 1-0 mağlup oldu.
 
Karabağ'ın 1 puanı umutları sürdürdü
 
Sivasspor ile aynı grupta yer alan Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Maccabi Tel Aviv ile 1-1 berabere kaldı.
 
Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Sivasspor'un tur umudu son maça taşındı. Karabağ da ilk puanını almış oldu.
 
SİVASSPOR GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
 
Temsilcimiz, son haftada Maccabi'yi deplasmanda iki farklı yenmesi ya da en az 3 gol atarak tek farklı mağlup etmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna adını yazdıracak.
 
Grupta puan durumu
 
1- Villarreal (11)
2- Maccabi (8)
3- Sivasspor (6)
4- Karabağ (1)
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
3' Sivasspor'da Gradel'in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Rulli'de kaldı.
 
8' Kubo'nun kullandığı köşe vuruşuna arka direkte Foyth bomboş vurdu, şutu direk dibinden dışarı çıktı
 
18' Sol kanattan yapılan ortaya ceza sahasında iyi yükselen Coquelin'in kafa vuruşu direkten döndü, ardından savunmada Camara topu kornere gönderdi
 
33' Villarreal'de Chukwueze'nin ceza sahasının solundan içeri çevirdiği top üst ağlarda kaldı.
 
42' Kubo'nun kullandığı köşe vuruşunu Sivasspor savunması uzaklaştırdı.
 
53' Sivasspor'da Caner'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Yatabare gelişine vurmayı denedi ama iyi bir şut çekemedi ve top farklı şekilde auta çıktı.
 
62' Sivasspor'da Gradel'in sol kanattan yaptığı ortasını Villarreal savunması uzaklaştırdı.
 
75' Costa'nın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Chukwueze bomboş bir şekilde ağlara gönderdi
 
İLK 11'LER
 
Sivasspor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Robin Yalçın, Yasin, Gradel, Yatabare.
 
Villarreal: Rulli, Pena, Foyth, Funes Mori, Costa, Coquelin, Iborra, Baena, Kubo, Chukwueze, Nino

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